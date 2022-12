Katholische Gemeinde Langenfeld Besichtigung mit Orgel und Film in St. Josef

(cebu) 1880 forderten die Katholiken eine eigene Kirche in Langenfeld-Richrath. Sie beschlossen die Einrichtung einer Pfarrgemeinde und gründeten einen Kirchenbauverein. Pfarrer Robert Rosellen, Sohn des ehemaligen Bürgermeisters in Langenfeld, stiftete das Grundstück. 1886 wurde der Grundstein für eine Notkirche gelegt, 1896 erfolgte die Erhebung zur selbständigen Pfarre. 1924 erhielt die Kirche das heutige Aussehen. Bei der Fusion der acht Ortskirchen in Langenfeld zur Großgemeinde im Jahr 1990 bestimmte das Erzbistum St. Josef zur Pfarrkirche der Großgemeinde St. Josef und Martin. Seit 2020 läuft der Prozess des Zusammenlegens von Gemeinden (mit Monheim) unter dem Titel „#ZusammenFinden“, der vom Bistum initiiert worden ist. Am Samstag, 10. Dezember, um 15 Uhr kann die Kirche besichtig werden, gezeigt wird auch ein Film. Die Teilnahme an der Führung und dem Orgelspiel ist kostenlos. Willkommen ist jeder. Treffpunkt ist an der Solinger Straße 17.