Langenfeld: Beschädigter Aufzug am S-Bahnhof ist schon lange außer Betrieb

Langenfeld : Aufzug am S-Bahnhof Langenfeld ist schon lange außer Betrieb

Der Aufzug am S-Bahnhof Langenfeld ist seit Wochen außer Betrieb. Foto: RP/Stephan Meisel (mei)

LANGENFELD Der Aufzug am Langenfelder S-Bahnhof ist seit langem defekt. Gehbehinderte und Menschen mit Kinderwagen oder Reisegepäck müssen seit etwa einem Monat mühevoll die Treppe überwinden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Wenn Brigitte Michel (70) am S-Bahnhof Langenfeld vor dem Aufzug steht, dann kommt in ihr der Ärger hoch. „Der ist seit Wochen außer Betrieb“, klagte die Langenfelderin beim Bürgermonitor unserer Zeitung. Sie selbst ist zwar gut zu Fuß und kann die Treppe nutzen. „Aber ich bin regelmäßig mit meinem Enkelkind zu Ausflügen in der S-Bahn unterwegs. Und mit dem Kinderwagen komme ich ohne den Aufzug alleine nicht klar.“ Darauf, dass freundliche Mitmenschen behilflich sind und mit ihr den Kinderwagen hoch oder runter tragen, könne man sich nicht immer verlassen. „Es sind ja nicht immer Leute auf dem Bahnsteig.“

Vor allem aber fragt sich Brigitte Michel nach eigenen Worten, „was jemand im Rollstuhl oder mit Rollator macht, der womöglich alleine aus der S-Bahn aussteigt und vor dem nicht funktionierenden Aufzug steht.“ Erschwerend hinzu komme, dass der zweite Langenfelder S-Bahnhof in Berghausen ohnehin keinen Aufzug besitzt und mit seinen steilen Treppen alles andere als barrierefrei ist. Auch keine Alternative somit...

Doch zurück zum S-Bahnhof Langenfeld am Katzberg. Immerhin hängt an der Glaswand ein Schild „Wir reparieren diesen Aufzug“. Das Kästchen „Der Aufzug steht Ihnen wieder zur Verfügung ab Kalenderwoche...“ ist indes nicht ausgefüllt.



Viersen : Vandalen zerstören Aufzug am Viersener Bahnhof

zurück

weiter

„Tatsächlich ist dieser Aufzug am Langenfelder S-Bahnhof seit etwa vier Wochen außer Betrieb“, räumte ein Bahnsprecher auf Anfrage des Bürgermonitors ein. „Damals steckten Reisende in der Aufzugskabine fest, so dass die Feuerwehr sie daraus befreien musste.“ Der Fahrstuhl sei dabei teils beschädigt worden. Die mit der Reparatur beauftragte Firma stellte nach Angaben des Bahnsprechers dann fest, dass schon zuvor einiges an der Technik nicht in Ordnung gewesen sei. „Mehrere Störungen überlagern sich und erschweren die Reparaturarbeiten.“