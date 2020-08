Mensch & Stadt : Berufsberater helfen jetzt „on tour“

Langenfeld In dieser Woche sind Experten der Arbeitsagentur Mettmann unter anderem in Langenfeld unterwegs, um Jugendlichen bei der beruflichen Orientierung zu helfen. Berufsberater Wolfgang Müller nennt aktuelle Zahlen: „1400 Bewerber konnten wir für dieses Jahr bereits vermitteln. Trotzdem sind noch 542 Ausbildungsplätze offen.“

Das hat sich Carolin anders vorgestellt. Die 20-Jährige studiert seit zwei Semestern Ernährungswissenschaften. Doch inzwischen habe sie gemerkt, dass ein Studium nicht ihr Ding ist. „Ich bin nicht so glücklich mit dem Gedanken, das Studium bis zum Master-Abschluss weiterzumachen“, sagt sie. Dabei kommt es in ihren Augen nicht nur auf das Fach selbst an, sondern auch die „Art des Studierens“. Im Langenfelder Marktkarree informierte sie sich jetzt bei den Beratern der Agentur für Arbeit aus Mettmann. Die hatten in der Einkaufsgalerie einen Stand aufgebaut. Carolin neues Ziel: eine kaufmännische Ausbildung.