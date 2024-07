Langenfeld Unfallkreuzung: Tempo-30-Schilder zu versteckt

Wenn er beim Autofahren schön brav geradeaus gesehen hätte, hätte er das Schild glatt übersehen: Das Tempo 30-Schild auf der Berghausener Landstraße an der Kreuzung mit der Straße Hardt steht nämlich recht gut versteckt hinter dem Bundesstraßenschild. Und es folgt auch recht kurz auf das Tempo 50-Schild hinter dem Ortseingangsschild. Wer dann nicht sofort in die Eisen steigt, erhält momentan ein – wahrscheinlich eher unvorteilhaftes – Foto aus dem öffentlichen Bilderautomaten des Kreises Mettmann. „Ich bin aus Leichlingen gekommen und habe nur zufällig nach links geguckt, andernfalls hätte ich das Schild nicht gesehen“, berichtet ein 65-jähriger Langenfelder. Er wäre dem Blitzer, der aktuell im Eingang zur ehemaligen Ara-Fabrik steht, in die Falle gegangen. „Entweder hat sich da jemand gar keine Gedanken gemacht oder man will die Bürger abzocken“, vermutet er. Er regt an, dass Tempo 30 Schild vorzuziehen und damit das irreführende Tempo 50-Schild zu ersetzen. „Dann wäre es weithin sichtbar.“