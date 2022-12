Bauarbeiten in Richrath Berghausener Straße: Baustelle ab Januar

Eigentlich sollten die Sanierungsarbeiten an der Berghausener Straße schon Mitte des Jahres beginnen. Doch da die Stadtwerke mit dem Verlegen der Hauptwasserkanäle in Verzug geraten sind, verschiebt sich das Projekt auf Januar. „Wir müssen aktuell die neuen Kanäle noch an das vorhandene Netz anschließen“, erklärt Henning Drees, Sprecher der Stadtwerke.