Hingehen : Bercheser Kirmes startet mit Bayerischem Abend

Langenfeld Höhepunkt ist das Schürreskarrenrennen am Sonntag.

In Berghausen ist an diesem Wochenende Kirmes. Los geht es am heutigen Freitag, 6. September, um 19 Uhr. Im Festzelt an der Baumberger Straße 60 steigt dann ein „Bayerischer Abend“. Am Samstag um 16 Uhr folgt an selber Stelle ein Festakt. Im Anschluss buddeln die Kirmesjongen ihren Schutzpatronen Zachäus aus. Ab 19 Uhr spielt dann die Liveband „Still at the Basement“. Am Sonntag, 11.30 Uhr, startet auf der Baumberger Straße das traditionelle Schürrekarrenrennen um das Blaue Band. In alten Holzblotschen heißt es, einen Blecheimer auf einer alten Holzkarre zu transportieren und sicher im Ziel anzukommen. Auch einige Frauen wetteifern mit – um das vor drei Jahren eingeführte Rote Band. An allen Tagen ist der Eintritt ins Festzelt kostenlos.