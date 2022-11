EUTB lädt ein : Beratung für Menschen mit Behinderung in Langenfeld

Langenfeld Die EUTB bietet eine kostenfreie und unabhängige Beratung für Menschen an, die aufgrund ihrer Beeinträchtigungen Unterstützung benötigen.

) Am Dienstag, 22. November, findet die nächste offene Sprechstunde von 10 bis 12 Uhr in der Freiwilligenagentur am Rathaus Langenfeld, Konrad-Adenauer-Platz, statt. In den Weihnachtsferien bleibt die Beratungsstelle geschlossen, die nächste offene Sprechstunde in Langenfeld ist am 27. Januar 2023.