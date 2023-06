In Langenfeld für Ratingen Benefizkonzert für Anschlagsopfer erbringt 5600 Euro

Am 11. Mai waren Polizei und Sanitäter zu einem Hochhaus in Ratingen gerufen worden, weil dort ein Briefkasten überquoll und eine hilflose Person vermutet wurde. Tatsächlich lockte der Bewohner (57) der Wohnung die Einsatzkräfte in eine Falle, indem er eine Explosion herbeiführte. 35 Menschen wurden verletzt, erlitten teils schwerste Verbrennungen. Eine junge Polizistin befindet sich nach wie vor im künstlichen Koma.