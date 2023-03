Langenfeld Benefizgranaten touren fürs Tierheim durch den Kreis

Es werden insgesamt sechs mobile Konzerte im Zuständigkeitsbereich und vor allem zugunsten des Tierheim Hilden gespielt. Der Besuch der Auftritte ist kostenlos. Während der Konzerte können Spenden abgegeben werden. Neben dem Konzertfahrzeug „Grisu II“ wird der Foodtruck von Let it Beef die Konzerte begleiten und je verkauftem Menü zwei Euro an das Hildener Tierheim spenden.