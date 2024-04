Wasserburg Haus Graven Belgische Musik in der Wasserburg

Der Eintritt kostet 15 Euro im Vorverkauf (plus Vorverkaufsgebühren). Karten gibt es im Schauplatz, im Bürgerbüro Rathaus Langenfeldund online unter www.haus-graven.de sowie 17 Euro an der Tageskasse. Parken ist auf dem Parkplatz am Segelfluggelände Graf-von-Mirbach-Weg 15 möglich. Die Zufahrt ist nur über Haus-Gravener-Straße möglich. Von dort führt ein etwa zehnminütiger Fußweg zur Wasserburg. Fahrräder können in Burgnähe abgestellt werden.