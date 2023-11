Langenfeld Für Familien wird‘s teuer: Steuern und Abgaben steigen

Die Langenfelder Durchschnittsfamilie muss aber auch bei ihrer Freizeitgestaltung tiefer in die Tasche greifen: So sollen die Tarife für das von der SGL betriebene Hallen- und Freibad erhöht werden. Da sich das Bad in Trägerschaft der Stadtentwicklungsgesellschaft befindet, muss die SGL alle Erlöse an die SEG abführen. Mittlerweile seien die Defizite im Bäderbetrieb auf rund zwei Millionen Euro angestiegen, wie es in der Ratsvorlage heißt. Sie lassen sich nicht mehr über Ausschüttung von Stadtwerken und Verbandswasserwerk ausgleichen. Nachdem die Defizite der vergangenen Jahre durch notwendige Modernisierungsmaßnahmen bedingt waren, müssten in Zukunft weitere Investitionen geschultert werden: Allein eine Millionen Euro soll der Neubau des Lehrschwimmbeckens kosten, außerdem muss der Kinderspielplatz im Freibad erneuert werden. Auch im Foyer stehen nach der Modernisierung der Kassenautomaten weitere Umbauten an.