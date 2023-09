Langenfelder Resulotion Langenfeld bekennt sich zu Flüchtlingspolitik

und Religionen sind hier zu Hause, prägen das Gesicht unserer Stadt und machen sie lebendig“, heißt es darin. Menschenfeindlichkeit, Rassismus und Antisemitismus lehne der Rat der Stadt entschieden ab. In Langenfeld träfen vielfältige Interessen, Ansichten und Meinungen aufeinander. „Deshalb braucht es eine offene Debatte, in der verschiedene Meinungen eingebracht werden können und dürfen“, heißt es in der Erklärung. Meinungsverschiedenheiten dürften nicht in Feindschaft und Hass münden. „Verunglimpfung, Beleidigungen und Gewalt in der Sprache, auch im digitalen Raum, dürfen nicht toleriert werden“, heißt es dort. „Wir treten entschieden dafür ein, dass menschenverachtende Ideologien nicht salonfähig werden.“