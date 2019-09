Einkaufen : Beim Trödel sind noch Plätze frei

Langenfeld Erstmals gibt es am 14./15. September auch einen Büchermarkt in der Stadthalle.

Wer beim Trödelmarkt der CDU Immigrath dabei sein will, sollte sich sputen. Vor der Stadthalle sind für den 14./15. September noch einige Plätze zu bekommen. Am Samstag öffnet die Stadthalle, Hauptstraße 129, um 10 Uhr, am Sonntag um 11 Uhr.