Langenfeld „Kellerhöfe“ Wohnen in der einst gläsernen Fabrik

In Reminiszenz an vergangene industrielle Zeiten prangt an dem noch heute von der Familie bewohnten weißen Haus an der Kölner Straße der Firmenname: KELLER – jeder Buchstabe mit einem Produkt der einstigen Gerätefabrik untermalt. In der Einfahrt steht – diesmal ganz plastisch – ein gelblackierter Sackkarren. Die „Kellerhöfe“, 23 moderne Wohnungen, zum Teil mit Loftcharakter, genießen eine eher introvertierte Lage, abseits der viel befahrenen Ausfallstraße.