Langenfeld : Beim Mitmachcircus in den Ferien sind noch Plätze frei

Beim Mitmachcircus in den Ferien sind noch Plätze frei

Artisten des Circus Proscho leiten die Kinder an. Foto: La/Circus Proscho

LANGENFELD Wer möchte als Akrobat, Jongleur oder Clown in die Manege? Für den alljährlichen Mitmachcircus im Freizeitpark Langfort sind noch Plätze frei.

Mädchen und Jungen im Alter von sechs bis 14 Jahren üben bei dem von einem ehrenamtlichen Elternteam organisierten Projekt in der letzten Woche der Sommerferien vom 17. bis 25. August mit professionellen Artisten des Circus Proscho für ihren großen Auftritt. Laut Organisator Detlef Jakob sind sowohl beim Vormittagsworkshop als auch beim Nachmittagsworkshop noch Plätze frei. Möglich sei auch eine Betreuung zwischen 8 und 13 Uhr. „Die Teilnahmegebühr geht bei 55 Euro los. Jedes Kind wird an fünf Tagen ausgebildet“, erklärt Jakob. Am letzten Wochenende haben die Teilnehmer dann je zwei Vorstellungen.