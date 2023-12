Langenfeld „Hier vor Ort ist meine Kirche“

Der Pfarrgemeinderatsvorsitzende Thomas Antkowiak hatte den etwa 120 anwesenden Gemeindemitgliedern „Interessantes aus dem Gemeindeleben und über künftige Herausforderungen“ zu berichten. Dabei hielt er sich „nicht lange mit Jammerorgien auf.“ Er betonte noch einmal, dass „Pfarrgemeinderat und Kirchenvorstand weiterhin der Meinung sind, dass die Zusammenlegung der Gemeinden von Monheim und Langenfeld zu einer pastoralen Einheit der falsche Schritt ist.“ Ein gemeinsames Pastoralteam sei in Ordnung, aber die vielfältigen Aktivitäten vor Ort müssten bleiben. Dafür wolle sich der PGR in den kommenden Jahren einsetzen. „Wir dürfen nicht immer nach Köln schielen, sondern wir machen einfach“, rief er den Anwesenden zu. Aktuell sei man dabei zu prüfen, was in naher Zukunft noch möglich sei, wenn die Langenfelder Gemeinde weiter schrumpfe und weniger Geld und kirchliches Personal zur Verfügung stehe.