Ehrenamt in Langenfeld : Beigeordnete dankt den Ehrenamtlichen

Langenfeld Trotz der schwierigen Bedingungen haben Ehrenamtliche die Senioreneinrichtungen in Langenfeld auch weiterhin unterstützt. Dafür gibt es ein Dankeschön von der Stadt.

(og) „Das Ehrenamt ist Voraussetzung und Erfolgsrezept für die Langenfelder Seniorenarbeit“, resümiert Marion Prell. Aus diesem Grund ließ es sich die Erste Beigeordnete der Stadt Langenfeld nicht nehmen, gemeinsam mit Mona ende, Koordinatorin für die Stadtteilarbeit, jedem Ehrenamtlichen gemeinsam einen handgeschriebenen Gruß für den Einsatz in Kooperationseinrichtungen zu danken. „Es ist schön zu sehen, dass gerade auch in schwierigen Zeiten auf so viele Langenfelder Verlass ist, die sich in ihrer freien Zeit und freiwillig für andere einsetzen“, sagt Mona Ende. Wer Lust hat, die ehrenamtliche Arbeit in einer Langenfelder (Senioren-) Einrichtung kennenzulernen, kann sich an die Freiwilligenagentur wenden. Sie vermittelt Angebote, je nach verfügbarer Zeit und Interesse der Ehrenamtlichen und ist im neuen Jahr montags, mittwochs und donnerstags von 10 bis 12 Uhr sowie donnerstags von 15 bis 17 Uhr telefonisch unter 02173/794-2140 oder im Pavillon vor dem Rathaus erreichbar.