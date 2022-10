Außergewöhnliche Ausbildungen in Langenfeld : Technikinteresse ist Voraussetzung

Ausbildungsleiter Manfred Schorn (l.) und Azubi Markus Michels arbeiten im Langenfelder Unternehmen Leviat. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Industriemechaniker zählen zu den eher seltenen Berufen: In Langenfeld bietet die Firma Leviat jungen Menschen eine Ausbildung an.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Felicia Raeth

Immer mehr Betriebe kämpfen um Auszubildende. Die Firma Leviat bietet Ausbildungen in vier verschiedenen Bereichen an. Momentan werden neun Azubis in der Firma in Langenfeld ausgebildet. Einer dieser Ausbildungsberufe ist die zum Industriemechaniker.

Leviat ist weltweit führend in der Verbindungs-, Befestigungs-, Hebe- und Verankerungstechnik für die Bauindustrie. Zu den Produktmarken zählen unter anderem Ancon, Halfen, Plaka und Meadow Burke. Sie sind für Qualität und Zuverlässigkeit bekannt. Ihre technischen Produkte und Konstruktionslösungen werden in einer Vielzahl von Sektoren vom Wohnbau bis zur Infrastruktur eingesetzt.

Info Agentur für Arbeit hilft Jugendlichen Drei Berufsberater der Agentur für Arbeit Langenfeld helfen Jugendlichen bei der Berufswahl. Weitere Infos gibt es auch per E-Mail: Mettmann.BB@arbeitsagentur.de oder Telefon 0800 4555500.

Die Ausbildung dauert dreieinhalb Jahre. Markus Michels ist im zweiten Lehrjahr und einer von drei Industriemechaniker-Azubis. Erste Einblicke in die Arbeit mit Metallen gewann Michels nach der zehnten Klasse im Berufsvorbereitungsjahr. Nachdem er sein Fachabi und eine Ausbildung zum Physiotherapeut abgebrochen hat, entschied er sich, auf die Metallbranche zurückzukommen. Auch Michels jüngerer Bruder habe seine Ausbildung zum Industriemechaniker bei Leviat gemacht. „Von meinem Bruder wusste ich, dass die Azubis hier gut ausgebildet werden“, erzählt Michels. Nach erfolgreicher Bewerbung und bestandenem Einstellungstest ging die Ausbildung los.

In dem Einstellungstest wird Allgemeinwissen sowie Kenntnisse zu Physik, Mechanik und Grundrechenarten abgefragt, erklärt Ausbildungsleiter Manfred Schorn. „Man benötigt das klassische Zehntklässler- Wissen“, sagt er. Bei Leviat habe man nicht den Anspruch nur die Besten zu nehmen, sondern die Bewerber, die am besten zu der Firma passen. „Der Schulabschluss alleine sagt nicht alles über eine Person aus“, findet Ausbildungsleiterin Margarete Wybranietz. „Bei Leviat sind nicht nur die Schulnoten zum Einstieg in die Ausbildung relevant, sondern insbesondere die Sozialkompetenz.“ So freut sich Wybranietz auch über Bewerbungen von Realschülern, Hauptschülern sowie Quereinsteigern. „Bei uns ist jede/r willkommen“, sind sich die Ausbilder einig.

In der Lehrwerkstatt lernen die Auszubildenden die Grundfähigkeiten des Industriemechanikers. Dazu gehört feilen, bohren und fräsen. Obwohl das Feilen heutzutage aus Kostengründen überwiegend maschinell geschehe, lernen die Azubis auch das Feilen per Hand kennen.

Schon in der zweiten Hälfte des ersten Lehrjahrs werden die Azubis in den Arbeitsalltag integriert und dürfen an den Maschinen mitarbeiten. Je nach Halbjahr haben die Auszubildenden neben ihrer Tätigkeit im Betrieb ein oder zwei Tage Berufsschule in der Woche. Dadurch könne man das theoretisch gelernte Wissen direkt im Betrieb praktisch umsetzten.

Ein gewisses Grundrisiko sei laut Michels bei der Arbeit an Maschinen immer gegeben. Wenn man sich mit den Maschinen auskennt, könne nicht viel passieren. „Auf Arbeitssicherheit wird in unserer Firma sehr viel Wert gelegt“, versichert Sebastian Jorgowski, Auszubildender zum Industriemechaniker. Um Gefahren und Verletzungen entgegenzuwirken, gebe es diverse Sicherheitsmaßnahmen wie Unterweisungen zur Vermeidung von Arbeitsunfällen, gründliche Einweisungen in Maschinen sowie die persönliche Schutzausrüstung.

Laut den angehenden Industriemechanikern und ihrem Ausbilder sei die Arbeit sehr familiär. Dadurch sei auch eine schnelle Korrektur möglich, sagen sie. „Wenn ich Kritik ausübe, dann sofort“, erklärt Ausbilder Schorn.

Wichtig sei dem Ausbilder vor allem, dass seine Azubis selbst entscheiden, welche Arbeit in welchem Rahmen angemessen ist. Sie sollen lernen, selbstständig ihre eigenen Entscheidungen zu treffen. „Wir brauchen keine Fachidioten, sondern Auszubildende, die lebenslang lernen möchten“, erklärt er.

Wichtig sei also vor allem, Lernbereitschaft und ein Interesse für Beruf und Technik mitzubringen. „Wer in dem Beruf unglücklich ist, hält das nicht durch“, sagt er. Markus Michels findet, die Ausbildung sei machbar, aber man müsse schon etwas dafür tun.

Sebastian erzählt, man brauche bei Leviat keine Angst vor Fehlern haben. „Das wichtigste ist, ehrlich zu sein“, sagt er. Auch wenn ein Werkstück kaputt gehe, bestelle man es eben neu, fügt der Ausbilder hinzu. „Bei uns darf man auch drei Mal fragen“, versichert Schorn.

Da die Auszubildenden in dem Betrieb verschiedene Bereiche kennenlernen, können sie direkt entscheiden, welcher Bereich zu ihnen persönlich am besten passt. Besonders gut gefällt Michels die Vielfältigkeit des Berufs. Aufgrund der unterschiedlichen Aufgaben sei „kein Tag wie der andere“.

Um die Ausbildung zu bestehen, muss man eine gestreckte Prüfung absolvieren. Der erste Teil der Prüfung findet nach eineinhalb Jahren in der Ausbildung statt und zählt 40 Prozent. Der zweite Teil der praktischen Prüfung wird nach dreieinhalb Jahren absolviert und zählt 60 Prozent.

Nach Abschluss der Ausbildung hätten die Industriemechaniker gute Chancen, übernommen zu werden. „Unser Ziel ist es, nicht über den Eigenbedarf hinaus auszubilden“, erklärt Margarete Wybranietz.

Als Teil von CRH – dem zweitgrößten Baukonzern der Welt – habe man bei Leviat zudem die Möglichkeit, im Ausland ein Praktikum zu absolvieren, fügt Werkleiter Andre Piatkowski hinzu.

Im ersten Lehrjahr wird die Ausbildung mit 980,56 Euro vergütet. Im zweiten Lehrjahr steigt die Bezahlung auf 1029,38 Euro und im dritten auf 1101,92 Euro. Im vierten Lehrjahr werden die Azubis mit 1197,18 Euro bezahlt. „Über die Bezahlung kann man sich nicht beschweren“, findet Michels.