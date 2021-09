Langenfeld Nachbarschaft : Begegnungstreff Wiescheid startet mit großem Fest

Langenfeld Ab Oktober beginnt das Kursprogramm, das die ehrenamtlichen Nachbarn auf die Beine gestellt haben. Die Stadt hat beim Aufbau des Nachbarschaftszentrums mitgeholfen.

(elm) Der neugegründete Wiescheider Begegnungstreff öffnet am Samstag, 2. Oktober, zum ersten Mal die Türen der instandgesetzten ehemaligen Bürgerhalle an der Straße Alt Wiescheid 20a und richtet aus diesem Anlass ein Fest für die ganze Nachbarschaft aus. „Es wird ein Programm für Groß und Klein geben, wir stellen die vielfältigen Angebote des Treffs vor und natürlich gibt es auch eine kulinarische Verpflegung“, berichtet Doris Sandbrink aus dem Organisationsteam. Sie und 30 weitere ehrenamtlich Engagierte arbeiten nun schon seit Monaten am Aufbau des Treffs mit. Ihr Ziel: Sie wollen einen Ort der Begegnung für die Nachbarschaft schaffen.