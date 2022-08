Awo und Ehrenamtler : Begegnungsfest für ukrainische Kinder und Jugendliche

Langenfeld Zahlreiche Helfer sorgten jetzt für einen gemütlichen Nachmittag mit Basteleien und Spiele für die Kinder in der Langenfelder Notunterkunft. Möglich gemacht hatten dies auch zahlreiche Spenden.

Im Februar diesen Jahres wurde die Ukraine von Russland angegriffen. Seitdem flüchten viele Ukrainerinnen und Ukrainer aus ihrem Heimatland, um sich und ihre Familie in Sicherheit zu bringen. Auch in Langenfeld sind viele Familien gestrandet. Marlene Cleven (ehrenamtlich bei der Awo tätig) und ihre Mutter kamen auf die Idee, für diese Familien und insbesondere für die Kinder etwas zu tun. Sie häkelten und strickten. Entstanden sind bekannte Figuren und Tiere. Die beiden Frauen spendeten sowohl die gesamten Materialien wie Wolle, Füllwatte, Sicherheitsaugen und anderes mehr sowie natürlich auch ihre Arbeitszeit. Aus dem Verkauf ihrer Handarbeiten konnten sie mehr als 1000 Euro einnehmen und spenden. Dies ist ein beachtlicher Erfolg. Ergänzt wurde der Betrag durch Einzel- und Sammelspenden, sodass rund 1300 Euro zur Verfügung standen.

Die Notunterkunft befindet sich am Hauptstandort der Grundschule Richrath-Mitte in der benachbarten Wilhelm-Würz-Sporthalle. Grundschule, OGS und Awo leisten für die Schüler Unterricht und Schülerhilfe am Vormittag und Nachmittag. So ist die Verbindung zu den Kindern aus der Notunterkunft entstanden.