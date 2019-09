Langenfeld : Befeni zeigt Mode auf dem Markt

Langenfeld Der Hemdenproduzent zieht in das alte Ladenlokal der Buchhandlung Langen.

(og) Das Modeunternehmen Befeni aus Langenfeld ist auf maßgeschneiderte Hemden und Blusen spezialisiert. Was diese von gewöhnlicher Stangenware unterscheidet, können Interessierte bei der Befeni Modenschau am Samstag, 21.September, ab 15 Uhr auf dem Marktplatz in Langenfeld ergründen. Besonderes Highlight wird Sayana Ranjan, Finalistin der Germany’s Next Topmodel 2019 sein. Sie wird die Mode von Befeni auf dem Laufsteg präsentieren. Dazu gibt’s spanischen Spezialitäten, Sushi und Burger. Zusätzlich gibt es einen Virtual Reality Wagen und eine Live-Band auf dem Marktplatz. Befeni bietet handgefertigte Maßhemden aus eigener, nachhaltiger Produktion zum Festpreis. Die Hemden werden mit Zertifikat ausgeliefert, auf dem der Schneider mit Foto abgebildet. Ist der Kunde zufrieden, kann er Trinkgeld geben, das an den Schneider in Bangkok weitergeleitet wird, teilt Laura Kaßner von Befeni mit.