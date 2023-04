Öffentliche Auslegung im Langenfelder Rathaus Bebauungsplan für Gewerbepark Fuhrkamp-Ost

In seiner jüngsten Sitzung hat der Rat der Stadt Langenfeld beschlossen, die erste Änderung des Bebauungsplans „B-30 Gewerbe- und Landschaftspark Fuhrkamp-Ost“ öffentlich auszulegen. Ziel der Bebauungsplanänderung ist es, eine planungsrechtliche Grundlage für eine Verbindung der beiden Teilstandorte eines Langenfelder Unternehmens für Nahrungsergänzungsmittel durch eine geschlossene Überquerung der Elisabeth-Selbert-Straße zu schaffen, durch die sich für das Unternehmen sowohl Personal als auch Material bewegen lässt, heißt es von Seiten der Stadtverwaltung. Mit der Änderungsplanung werden Optimierungen von Produktionsprozessen ermöglicht, die auch die Bindung des Unternehmens an den Standort Langenfeld festigen sollen und im Zuge der Standortentwicklung dem Erhalt beziehungsweise der Schaffung von Arbeitsplätzen dienen. Der Entwurf der ersten Änderung des Bebauungsplanes liegt in der Zeit vom 11. April bis einschließlich 12. Mai 2023 im Rathaus, Referat Stadtplanung und Denkmalschutz, Raum 296 (2. Etage), aus. Bürger haben die Gelegenheit, sich während des Auslegungszeitraums zu der Planung zu informieren und Anregungen abzugeben. Die Unterlagen sind während der Auslegungsfrist auch im Internet unter www.langenfeld.de/stadtplanung einzusehen.