Noch im August Stadtwerke Langenfeld laden zu Beachvolleyball-Turnier vor der Stadthalle

Das Turnier beginnt am Samstag, 31. August, um 12 Uhr. Sollten sich mehr Mannschaften als geplant anmelden, wird es ein weiteres Turnier am Sonntag, 1. September, geben. Ansonsten steht der Beachvolleyball-Platz am Sonntag zum freien Spielen zur Verfügung. Gespielt wird in Vierer-Teams, wobei eine Anmeldung von bis zu sechs Personen (für zwei Auswechselspieler) möglich ist. Das Spielen ist offen für alle – Mixed, Frauenteams, Männerteams. Die Regeln orientieren sich am klassischen Beachvolleyball, ergänzt durch einige Twists.