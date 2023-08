Langenfelder Gesichter Bauunternehmer mit Tradition

Der Schreibtisch von Andreas Rotterdam steht in der vierten Etage des Firmensitzes an der Hauptstraße. Von dort oben hat er einen weiten Blick – Richtung Düsseldorf und nach Solingen. „Wenn ich hier stehe, denke ich an meine Arbeit“, sagt er. Die schöne Aussicht nimmt er kaum noch wahr. Rotterdam führt in der vierten Generation die gleichnamige Unternehmensgruppe, die im nächsten Jahr 125-jähriges Bestehen feiern kann.