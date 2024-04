Baunternehmen in Langenfeld wird 125 Mit dem Kirchenbau fing alles an

Das Lot spielt im Leben von Andreas Rotterdam eine entscheidende Rolle. Es ist im Bauhandwerk unverzichtbar, um etwa Gemauertes auf akkurate Linienführung zu prüfen. Gerade muss es sein. So wie Andreas Rotterdam selbst. Er führt in der vierten Generation die Baufirma Rotterdam, die ihren Sitz in Langenfeld hat. Das Unternehmen feiert am 1. Mai sein 125-jähriges Bestehen. „Für das, was meine Vorfahren geschaffen haben, trage ich heute die Verantwortung“, sagt er ganz klar und respektiert damit auch die Familientradition, von der er hofft, dass sie mit ihm nicht endet. „Die nächste Generation bereitet sich vor“, sagt er. „Es wäre schön, wenn sich einer für den Job entscheidet.“ Aber keiner muss.