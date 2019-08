Langenfeld : Anlieger danken Kunden und Bauarbeitern

LANGENFELD Der Umbau der Solinger Straße in der Langenfelder City geht erkennbar voran. Ein Frühstück für alle mit Musik und Hüpfburg am Freitag auf der neuen Fahrbahn ist als Dank gedacht.

Zuvor laden für den morgigen Freitag ansässige Geschäftsleute zu einem Baustellenfrühstück auf der neuen Fahrbahn ein. Von 10 bis bis 13 Uhr wollen sich die Ladeninhaber, Gastronomen und Dienstleister nach den Worten von Citymanager Jan Christoph Zimmermann bei den Bauleuten für schnelle Arbeit und bei Kunden sowie Passanten für deren Treue während der baubedingten Einschränkungen bedanken. Laut Zimmermann, auch Geschäftsführer des Marketingverbunds Kommit, ist an den gedeckten Tischen unter Sonnenschirmen jeder zum Gratisfrühstück und Klönen willkommen. Nach den Worten von Bioladen-Inhaber Sven Lucht richtet sich die Einladung „auch an Mitglieder des Stadtrats und Mitarbeiter der Stadtverwaltung, die Fragen zum Umbau der Solinger Straße beantworten“. Der Liedermacher und Musikstudent Johannes Braun singt und spielt Gitarre, für Kinder steht eine Hüpfburg bereit.

1,4 Millionen Euro sind für den Umbau des fast 300 Meter langen Abschnitts der Solinger Straße veranschlagt, die bislang mit schmalen Bürgersteigen und maroder Fahrbahn abweisend wirkte. Die Bordsteine sind entfernt, der zur Fahrbahn ebenerdige und deutlich verbreiterte Gehweg ist an der Ostseite fast fertig. Auf der Westseite sind die Arbeiter am Seiteneingang der Stadtgalerie angelangt.

So geht’s weiter an der Solinger Straße

Langenfeld : So geht’s weiter an der Solinger Straße

Trotz der genannten Freigabe für Autos am 31. August wird es auf und neben dieser Baustelle bis zur geplanten Fertigstellung Ende November nochmals Sperrungen geben. Wie Referatsleiter Frank und sein mit dem Umbau betrauter Mitarbeiter Denis Kynast erläutern, wird ab 2. September etwa vier Wochen lang die Einfahrt in die Johannesstraße nicht möglich sein. „In dieser Zeit wird der Knotenpunkt Johannes-/Friedhof-/Solinger Straße umgebaut“, so Frank. „Die Zufahrt zu den beiden Tiefgaragen unter dem Marktkarree und der Stadtgalerie an der Friedhofstraße ist dann aber weiter möglich.“ Eine Baustellenampel werde dann den Verkehr dort regeln. Und während der Herbstferien Mitte Oktober wird Frank zufolge nochmals ungefähr eine Woche lang der erneuerte Abschnitt der Solinger Straße für Autos gesperrt, weil dann auf der Fahrbahn die abschließende Feinschicht sowie die Markierungen aufgetragen werden.