Langenfeld : Polizei nimmt Kabeldieb fest

Langenfeld (elm) Am frühen Montagmorgen, gegen 3.20 Uhr, konnte die Polizei an dem Gelände einer Baustelle an der Eichenfeldstraße einen mutmaßlichen Dieb festnehmen. Im Rucksack des 39-jährigen Langenfelder stießen die Beamten auf Einbruchswerkzeug sowie Kupferkabel.

