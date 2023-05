Großbaustelle in Langenfeld Kein Durchkommen von Richrath nach Berghausen

Autofahrer, die von Richrath in Richtung Berghausen fahren wollen, etwa zur alten B 8, zur A 59 oder nach Monheim, müssen derzeit Umwege nehmen. Grund ist die Baustelle auf Winkelsweg und Berghausener Straße. Dort wird nach der Verlegung von Versorgungsleitungen die Fahrbahn erneuert. Die Baustelle ist in Richtung Berghausen weitergewandert und im Abschnitt zwischen Richrather Straße und Pappelallee/Landschaftspark Fuhrkamp angelangt. Die Durchfahrt ist für die nächsten Wochen nur von Berghausen aus möglich. Umleitungen sind laut Stadt Langenfeld ausgeschildert. Sie betreffen unter anderem auch die Jahnstraße, die aktuell an der Baustelle als Sackgasse endet. Die Teilsperrung der Hauptverkehrsader zwischen Richrath und Berghausen macht sich durch mehr Verkehr andernorts in Langenfeld bemerkbar, nicht nur auf der Theodor-Heuss-Straße in der Stadtmitte, sondern etwa auch auf der Fahrradstraße zwischen Richrath und Wolfhagen. Die ist nur für Anlieger frei, wobei die Nutzer ja ein Anliegen haben, nämlich trotz gesperrter Hauptader von A nach B zu kommen. Foto: Matzerath