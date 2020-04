Bürgermonitor : Bauruine an der Bahnhofstraße soll endlich fertig werden

So sieht die Bauruine an der Bahnhofstraße 36 seit vielen Jahren aus. Foto: Rheinische Post/Stephan Meisel (mei)

Langenfeld RP-Leserin beklagt „Schandfleck“ an der Bahnhofstraße. Seit vielen Jahren gammelt auf einem Grundstück der Rohbau eies Mehrfamilienhauses vor sich hin. Ein neuer Eigentümer hat im Rathaus die Fertigstellung beantragt.

Nach den Worten von Klaudia Augustin ist diese Stelle „ein Schandfleck für Langenfeld“. Immer wenn sie im Wendehammer der Bahnhofstraße an diesem seit Jahren unvollendeten Rohbau vorbeigeht, dann ärgere sie sich. „Gerarbeitet wird dort seit ewigen Zeiten nicht mehr. Die Bauruine verschandelt den ganzen Bereich vor dem alten Bahnhof“, klagte Augustin, als sie sich an den Bürgermonitor der Rheinischen Post wandte. „Für die direkten Anwohner ist die Situation total ungerecht.“ Doch nach Informationen unserer Zeitung will ein neuer Eigentümer den Rohbau bald schon zu Ende bringen.

Das wäre ein gutes Schlusskapitel für diese bislang unrühmliche Geschichte. Tatsächlich hat sich auf diesem Grundstück an der Bahnhofstraße 36 wenig getan, seit unsere Zeitung im Oktober 2018 schon einmal über die Bauruine im Bürgermonitor berichtete. Damals hatte das von Bäumen und Büschen zugewucherte Grundstück mit dem etliche Jahren zuvor begonnenen und dann abrupt beendeten Rohbau die Nachbarschaft so erzürnt, dass sie sich mit einem energischen Schreiben ans städtische Ordnungsamt wandten. Zum Ärger der Wohnungseigentümer in den unmittelbar angrenzenden Mehrfamilienhäusern tummelten sich in dem Rohbau immer wieder Menschen. Die Situation sei eskaliert. Jemand habe aus der zweiten Etage der Bauruine auf eine Terrasse uriniert und Kot geworfen. Auch Gipssteine seien geflogen.