Langenfeld: Baumritzer beschädigt Buchen im Wald.

LANGENFELD Zwei offensichtlich liebesverwirrte Rivalen vergreifen sich zurzeit mit Messern an Bäumen im Wäldchen nahe der Talstraße.

Spaziergänger wie Astrid Friedrich oder Dr. Gert Höfner beobachten seit Tagen entsetzt, wie die beiden offensichtlich miteinander verfeindeten Unbekannten mächtige Buchen schädigen. „Einer von ihnen schnitzt Liebesbotschaften tief in die Rinde“, sagt Höfner. „Und wenig später entfernt sie der Andere mit dem Messer, schädigt die Buchen also noch stärker. Jeder, der hier spazieren geht und die Löcher in der Rinde sieht, ist empört und traurig.“