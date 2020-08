Neubaugebiet in Langenfeld : Baugebiet fällt eine Nummer kleiner aus

Langenfeld Für das Wohngebiet Opladener Straße/Angerweg wird in abgespeckter Form Bebauungsplan geändert. Hauseigentümer der Brunnenstraße sollen in ihren langen Gärten Eigenheime errichten dürfen.

Die fünf Brunnensträßler dürfen auf ihren Grundstücken bauen, müssen es aber nicht, betonte Anhalt in der Sitzung. Anders ist der Fall für Eigentümer der an der Opladener Straße südlich angrenzenden Häuser. Weil die erklärtermaßen ihre Gärten nicht bebauen möchten, schrumpfte das in der Skizze zu sehende Gebiet des neuen Bebauungsplans gegenüber den im März präsentierten Vorentwürfen. Zudem soll die von der Opladener Straße her neu zu bauende Straße in diese neue Siedlung für Autos an einem Wendehammer enden. Nur Radfahrer und gegebenfalls Rettungsdienste können von dort weiter in den Angerweg fahren.