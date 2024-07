Sperrung Talstraße Baufirma repariert Kanal und Straße

Zunächst ist nun eine Machbarkeitsstudie geplant. Denn, so erläutert Referatsleiterin Sabine Janclas, die Talstraße soll nicht nur in Teilen ausgebaut werden. Dort solle auch ein Stauraumkanal entstehen, ähnlich wie an der Poststraße, nur in einer kleineren Dimension. „Die beiden Projekte Bau eines Stauraumkanal und der Straßenausbau müssen aufeinander abgestimmt werden“, so Janclas. Deshalb sei es gut, im Vorfeld eine Machbarkeitsstudie in Auftrag zu geben, die auflistet, welche Anforderungen die Straße für den Fuß-, Rad-und Autoverkehr erfüllen muss. Geplant seien darüber hinaus auch Bürgerveranstaltungen.