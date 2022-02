Langenfelder Dezernent will mehr Transparenz : Klare Ziele für die Bauverwaltung

Langenfeld Das Jahresarbeitsprogramm legt Prioritäten fest und soll Transparenz bei der Langenfelder Bauverwaltung schaffen. Es könnte Pate für andere Bereiche sein.

Beim Blick zurück erinnert der Leiter der Stadtentwicklung, Thomas Küppers, an die bisherige Vorgehensweise. Da seien an die Verwaltung zu viele Arbeiten herangetragen worden. „Doch diese zahlreichen Aufgaben konnten nicht vollständig erfüllt werden, weil wir das Personal nicht hatten oder der gesetzte Zeitrahmen nicht erfüllbar war.“ Also blieben zahlreiche Aufgaben, trotz Budgetierung im Haushalt, auf der Strecke. Das möchte der Leiter der Stadtentwicklung künftig ändern. „Wir bieten ein anderes Modell an, das für alle übersichtlicher ist. Es enthält nur die Aufträge, die im Haushalt budgetiert und die vom Personal umsetzbar seien.“ Das Programm zeige Aufgaben, Ziele und den jeweiligen Arbeitsstatus der Maßnahme an.