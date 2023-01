Berghausener- und Richrather Straße in Langenfeld Bauarbeiten starten am Montag

Eine weitere, längerfristige Einschränkung wird die einspurige Einbahnstraßenführung auf der Berghausener Straße im jeweiligen Baubereich mit sich bringen. Sie beginnt am Montag in Richtung Winkelsweg. Um in den Ortskern zu gelangen, wird die Umleitung über die Hildener Straße (und den Bahnübergang) auf die Kaiserstraße empfohlen und ausgeschildert, kündigt die Stadt an.