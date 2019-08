Langenfeld : In den Ferien gibt’s etliche Schularbeiten

In den Ferien gibt’s etliche Schularbeiten

Im neuen naturwissenschaftlichen Trakt der Prismaschule schauen sich Carsten Lüdorf und Sabine Leuchs die fast fertigen Laborplätze an. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

LANGENFELD Schularbeiten gibt es auch in den Ferien. Statt Tintenfüller und Geodreieck sind aber Bohrhammer und Rohrzange das Werkzeug.

Auf fast allen Schulgeländen nutzen Handwerker die Wochen der Leere, um ungestört Gebäude und Inventar zu erneuern oder durch Anbauten zu erweitern. Vor allem bei der Prismaschule an der Fröbelstraße tut sich eine Menge. Der neu errichtete naturwissenschaftliche Trakt wird nach Angaben der Architektinnen Christiana Schwarz und Sabine Leuchs vom städtischen Gebäudemanagement am Ende der Sommerferien bezugsfertig sein.

Prismaschule Die 2013 gegründete zweite Langenfelder Gesamtschule bekommt für ihren ersten Oberstufen-Jahrgang mehr Platz, betont Schulreferatsleiter Carsten Lüdorf. Bei einem Baustellenrundgang mit Leuchs und unserer Zeitung machte er sich im naturwissenschaftlichen Trakt ein Bild von den neu eingerichteten Laborplätzen mit Entlüftung und weiteren für Chemieexperimente wichtigen Sicherheitsvorkehrungen. Der am Flur der nicht mehr existierenden Gutenberg-Realschule angebaute 300m2-Trakt mit zwei großen Fachräumen und zwei kleineren Vorbereitungsräumen kostet Schwarz zufolge rund 1,6 Millionen Euro. Ebenfalls Räume für die neue Oberstufe der Prisma-Schule wird bei einem mit 600.000 Euro veranschlagten Umbau der Dependance Am Hang geschaffen, den zuletzt die ebenfalls unlängst aufgelöste Felix-Metzmacher-Schule genutzt hatte. Lüdorf zufolge sollen die ersten drei Räume darin in diesem Jahr fertig werden, drei weitere zum Schuljahresbeginn 2020/21.