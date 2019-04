Langenfeld : Absage von Ostermessen belastet Gemeinde

Wolfgang Bender ist im Kirchenvorstand 2. Vorsitzender. Foto: Wolfgang Bender/Privat

Langenfeld Sechs Gottesdienste zum Hochfest hat die katholische Pfarre in Langenfeld gestrichen. Aus Krankheitsgründen. Die Basis fordert grundlegende Reformen gegen den Priestermangel.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Ilka Platzek

Der Hildener Pastoralreferent Robert Eiteneuer hat ein Zeichen gesetzt. In einem offenen Brief an Kardinal Woelki fordert er mehr Weltoffenheit und Kompetenzen. In Langenfeld äußern sich viele Laien zustimmend. Wolfgang Bender, stellvertretender Kirchenvorstand für ganz Langenfeld, beklagt, dass Gottesdienste ausfallen müssen, wenn mal ein Priester erkrankt. Gerade erst wurden mehrere Ostergottesdienste abgesagt: „Die Gemeinden arbeiten alle am Limit, da ist es schwer, von außen Ersatz zu bekommen. Wir experimentieren bereits mit Wortgottesdiensten (die die Pastoral- und Gemeindereferenten halten dürfen). In einigen Gemeinden wird das angenommen, in anderen bleiben viele ältere Gläubige weg, weil sie Wert auf die Eucharistiefeier legen.“

Er findet auch, dass mehr Frauen in Kirchenämter kommen und den Pastoral- und Gemeindereferenten mehr Befugnisse eingeräumt werden sollten: „Meine Frau ist Gemeindereferentin in Solingen. Krankensalbungen sind den Priestern vorbehalten, aber die kommen gar nicht mehr ins Krankenhaus.“ Warum also sollten es nicht die Referenten machen? Er weiß aber auch: „Kardinal Woelki hat immer dann Probleme mit Neuerungen, wenn Laien zu dicht an Priesterdienste herankommen.“ Er räumt ein: „Innerkirchlich brodelt es. Wir können nicht so weitermachen, aber wie sollen wir Änderungen herbeiführen. ohne das die Kirche zerreißt? Das beschäftigt uns.“ Ob die Mehrheit so denkt, mag er nicht behaupten, aber „ein größerer Prozentsatz“.

Info Das Erzbistum Bistum Köln in Zahlen Was Das Erzbistum Köln ist mit knapp zwei Millionen Katholiken das stärkste in Deutschland. Es ist in 15 Stadt- und Kreisdekanate und 180 Seelsorgebreiche eingeteilt mit 527 Pfarreien, rund 800 Kirchen und etwa 400 Filialkirchen und Kapellen. Priester Von den 737 Priestern sind 401 im aktiven Dienst, 295 im Ruhestand, der Rest freigestellt oder beurlaubt.

Daniel Klaas, ein junges Mitglied im Pfarrgemeinderat Langenfeld, ist auch für Änderungen: Zumindest in der Verwaltung sollten ruhig Pastoral- und Gemeindereferenten zum Einsatz kommen, falls der Priester mal ausfällt, findet er. „Das ist nichts Sakrales.“ Die Gemeindereferentin dürfe beerdigen und längst werde über neue Formen der Jugendgottesdienste nachgedacht, die auch Laien leiten können. „Die Eucharistiefeier ist wichtig, aber muss die jede Woche sein?“

Daniel Klaas ist Mitglied im Pfarrgemeinderat in Langenfeld. Foto: Klaas Privat/Privat

Bei den Verfassern des offenen Briefs an Kardinal Woelki klingt das so: „Unsere Kompetenz in Leitungsfunktionen, unsere Fähigkeiten in der Verkündigung und in der Begleitung von Menschen in schwierigen Situationen werden nicht genutzt. Auch in der Spendung von Sakramenten und Sakramentalien könnten um der Menschen willen neue Wege gegangen werden.“

Und sie kritisieren, dass es weder mit der Ökumene vorangehe, noch dass sich die katholische Kirche „mit den Lebensformen der Menschen auseinandersetzt und diese anerkennt, anstatt Menschen auszuschließen.“ Gemeint sind die Rolle der Frau, die sexuelle Orientierung und die vielen Familienmodelle jenseits der traditionellen, die zumindest im Erzbistum Köln streng traditionell bewertet beziehungsweise abgelehnt werden.