Langenfeld Bargeld und Winterjacke gestohlen

Langenfeld · Mehrere Tausend Euro Sachschaden und einen Beuteschaden von 1.000 Euro verursachten unbekannte Täter, die am Dienstag, 16. Januar, in eine im Hochparterre gelegene Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Straße Leipziger Weg einbrachen.

17.01.2024 , 11:12 Uhr

Die Polizei sucht Unbekannte, die gewaltsam in eine Wohnung an der Leipziger Straße eingebrochen sind. Foto: dpa/Fabian Strauch

Die Tatzeit liegt laut Polizei zwischen 16 und 20 Uhr. Gewaltsam hebelten die Einbrecher zunächst die Hauseingangstür und anschließend die Wohnungstür des Opfers auf. Anschließend blockierten sie diese mit einer Kommode. Auf der Suche nach Wertgegenständen stießen sie offenbar auf Bargeld, auch eine Winterjacke nahmen sie mit. Mit ihrer Beute flohen die Täter dann über den Balkon. Die Polizei ermittet Zeugenhinweise unter Telefon 02173 288-6310.

(elm)