Betrugsmasche in Langenfeld Um Schmuck und Bargeld nach Schockanruf betrogen

Eine Seniorin aus Langenfeld erhielt am Dienstag, 5. März, gegen 16.30 Uhr einen schockierenden Anruf: Ihre Tochter habe einen Unfall verursacht und ihr drohe die sofortige Inhaftierung. Der Mann am Telefon hatte sich als Polizist ausgegeben und der Frau gesagt, die Inhaftierung ihrer Tochter könne nur gegen die Zahlung einer Kaution abgewendet werden. Die 65-jährige wurde in einem Anschlusstelefonat mit einem vermeintlichen Pflichtverteidiger verbunden, welcher im Namen der Staatsanwaltschaft eine fünfstellige Kaution forderte. Die Frau sicherte daraufhin die Übergabe von Schmuck und Bargeld zu.