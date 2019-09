Es ging um 10.0000 Euro : Bankmitarbeiterin vereitelt Enkeltrick

Langenfeld Eine 94-Jährige Langenfelderin wird beinahe um ihr Erspartes gebracht.

Eine aufmerksame Bankmitarbeiterin hat unbekannten Enkeltrick-Betrügerin in Langenfeld einen Strich durch die Rechnung gemacht. Die Frau wurde hellhörig, als eine betagte Langenfelderin am Donnerstagabend 10.000 Euro von ihrem Konto abheben wollte. Wie die Polizei am Freitag berichtete, fragte die Bankmitarbeiterin nach dem Grund der ungewöhnlichen Abhebung. Und siehe da: Die 94-Jährige erzählte ihr, ihr Neffe habe sie am Telefon gebeten, ihm mit den 10.000 Euro zu helfen, eine Rechnung zu begleichen. Tatsächlich hatte sich ein Unbekannter durch geschickte Gesprächsführung das Vertrauen der aten Dame erschlichen und sich als ihr Neffe ausgegeben.