Stadtgespräch : Band verkauft Benefiz-Kalender

Langenfeld Der Erlös fließt an den Langenfelder Verein „Sag’s“, der sich gegen sexuelle Gewalt an Kindern und Jugendlichen einsetzt.

Musikfreunden, die noch eine schicke Übersicht fürs neue Jahr suchen, sei der Kalender der „Jim Button’s“ mit Fotos von Burkhard Kasan ans Herz gelegt. Der Jahresplaner der Langenfelder Band wurde mit Unterstützung der Sparkassenstiftung erstellt. Eine gemeinsame Herzensangelegenheit der Musiker und der Sparkasse Langenfeld ist es, den Verkaufserlös zu 100 Prozent an „Sag’s“, der Fachberatungsstelle gegen sexuelle Gewalt an Kindern und Jugendlichen, zufließen zu lassen. Der Verein wurde 1991 gegründet. Seitdem kümmert sich das engagierte Team aus Psychologen, Pädagogen und anderen um Betroffene und deren Angehörige, schult Fachkräfte und macht verschiedene Präventionsprojekte, besonders an Schulen in Langenfeld und Monheim. Den Jim-Button’s-Kalender gibt’s für 15 Euro bei Foto Schatz, in der Bücherecke Markett und im Café New York (alles Hauptstraße).