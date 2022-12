Bahnübergang Kaiserstraße Übergang in Richrath ist ab Samstag wieder frei

Die Deutsche Bahn liegt im Zeitplan. Am 14. November haben die Arbeiten am Bahnübergang Kaiserstraße zwischen Langenfeld-Richrath und Hilden begonnen. Jetzt, wie angekündigt fünf Wochen später, werden die Arbeiten beendet. Nach der technischen Abnahme am Freitag soll ab Samstag der Übergang für den Autoverkehr wieder frei sein. Rund 600.000 Euro hat die Bahn an der Kaiserstraße investiert und ist im Kostenrahmen geblieben, wie eine Sprecherin der Bahn sagt.