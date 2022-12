Bahnübergang Langenfeld Bahnübergang bleibt geschlossen

(og)Ursprünglich wollte die Deutsche Bahn AG den Übergang am Samstag wieder freigeben. Grund für die verlängerte Schließung ist laut Bahn eine fehlende Komponente, die noch eingesetzt werden muss. Das habe sich bei der technischen Abnahme am Freitagabend herausgestellt. Die Bahn bittet um Verständnis. Seit fünf Wochen arbeitet die Deutsche Bahn an dem Übergang. Schrankenanlage und Technik werden für 600.000 Euro saniert und modernisiert. Autofahrer müssen nun weiterhin mit Staus auf der Umleitungsstrecke über Berghausener Straße und Winkelsweg rechnen. Auch auf der Hildener Seite des Bahnübergangs dürfte es Staus geben.