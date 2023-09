Langenfeld S-Bahn-Verkehr Bahnstrecke bis Sonntag gesperrt: Stellwerk-Fehler noch nicht gefunden

Grund sei eine weitere Verzögerung beim Abschluss der RRX-Ausbauarbeiten. Trotz intensiver Bemühungen sei es dem Projektteam bisher nicht gelungen, die Fehlermeldungen bei Freimeldefahrten für drei neue Elektronische Stellwerke zu beseitigen. Am Samstag, 16. September, hatte die Bahn die Wiederaufnahme des Bahnverkehrs für den heutigen Dienstag in Aussicht gestellt. Allerdings hätten sich diese Überprüfungen nun als aufwändiger herausgestellt als zunächst angenommen, heißt es in der Pressemitteilung der Bahn. Die Fehlersuche in der Software dauere an. Es seien nun weitere hoch spezialisierte Experten der DB-Netz-Zentrale herangezogen worden, die die Arbeiten vor Ort unterstützen sollen. Anschließend müssten noch weitere Prüf- und Abnahmefahrten unter Vollspannung auf der rund 30 Kilometer langen Strecke unternommen werden, so die Bahn.