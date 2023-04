Bahnübergang Kaiserstraße in Langenfeld Bahn prüft Bauarbeiten an den Gleisen

Menschen in orangefarbenen Westen haben am Mittwochmorgen die Aufmerksamkeit der Richrather erregt. Sie begutachteten offenbar den Bahnübergang an der Kaiserstraße, an dem nach einem Brand in Kabelschächten die Schrankenanlage mehrere Tage lang ausgefallen ist. Ob der Brand gezielt gelegt wurde oder ein technischer Defekt dahinter steckt, ist nach wie vor unklar, hieß es dazu vom Staatsschutz in Düsseldorf. „Wir stehen noch am Anfang der Ermittlungen“, bittet Behördensprecher Marcel Fiebig um Geduld.