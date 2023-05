Langenfelder Naturschutzgebiet soll gestärkt werden Bäume fallen für das Further Moor

(og) Die Stadt will das Naturschutzgebiet Further Moor weiter entwickeln. Dafür soll zunächst ein Hektar Fläche gefällt werden. Mit Blick auf die kommenden zehn Jahre sollen knapp zehn Hektar hinzukomen. Darüber diskutiert am Donnerstag der Planung-, Umwelt- und Klimaausschuss im Rathaus (18 Uhr).