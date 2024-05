Ministerium prüft Wasserqualität Badesee Langenfeld weiter ausgezeichnet

(og) Langenfelds Badesee an der Waserskianlage hat eine gute Wasserquailität. Das Gewässer steht erneut in der Positiv-Liste des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr. Insgesamt, so das Miisterium, weisen die Badegewässer in NRW eine sehr gute Wasserqualität auf. Dort gibt es 85 ausgewiesene EU-Badegewässer mit 112 Badestellen, an denen in der Badesaison regelmäßig Untersuchungen der Wasserqualität stattfinden. An 104 Badestellen in Nordrhein-Westfalen erhielt die Wasserqualität im Jahr 2023 eine ausgezeichnete Bewertung. Die Gesundheitsämter nehmen während der Badesaison grundsätzlich mindestens alle vier Wochen Wasserproben zur Analyse. Geprüft wird unter anderem das Auftreten der Darmbakterien Intestinale Enterokokken und Escherichia coli, die als Indikatoren dienen und auf Verschmutzungen hinweisen. Es wird empfohlen, an den ausgezeichneten und gut bewerteten EG-Badestellen in Nordrhein-Westfalen baden zu gehen, da bei anderen Badestellen keine regelmäßige Begutachtung der hygienischen Wasserqualität durch die Gesundheitsämter erfolgt. Der Rhein und die Schifffahrtskanäle gehören nicht zu den Badegewässern. Das Baden an solchen Wasserstraßen ist strengstens untersagt. Die Strömungen sind lebensgefährlich, so das Ministerium.