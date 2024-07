Freibad Langenfeld Große und kleine Schwimmer kommen auch bei Bewölkung

Langenfeld · Ob im Wasser planschen, ein paar Bahnen schwimmen oder einfach auf der Liegewiese entspannen – all das geht im Langenfelder Freibad. Und zwar nicht nur bei 30 Grad und Sonne, sondern auch an vermeintlich nicht so schönen Tagen.

19.07.2024 , 05:30 Uhr

Luis und Melanie Adams genießen es, im 24 Grad warmen Wasser zu plantschen. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Von Pauline Gutmann