Für Jugendliche : Training rund ums Baby beim DKSB

Info

Am Samstag, 17 September, startet ein weiterer Babysitter-Kurs für Jugendliche ab 14 Jahren. Veranstalter ist der Verein „MaMaSano - für Familie & Gesundheit“. Von 9.30 bis 16.30 Uhr lernen die Teilnehmer im St. Paulus-Familienzentrum die Grundlagen für erfolgreiches Babysitten. Anmeldung unter Angabe der Kontaktdaten per Mail an kita.paulus@kklangenfeld.de.