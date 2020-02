Einkaufen : Baby-Börse wartet mit 5000 Artikeln auf

Langenfeld Der Trödel ist am Samstag, 29. Februar, 11 bis 13 Uhr, erstmals im städtischen Familienzentrum Geranienweg in Berghausen.

Die Baby- und Kinderartikelbörse des Langenfelder Vereins MaMaSano vergrößert sich an einem neuen Ort: Am Samstag, 29. Februar, 11 bis 13 Uhr, findet sie erstmals im städtischen Familienzentrum Geranienweg statt. Grund ist der starke Zulauf zu den beiden letzten Trödelmärkten. Rund 70 Verkäufer bieten am Geranienweg 5 alles rund um Schwangerschaft und Stillzeit, Baby- und Kinderkleidung bis Größe 128, Babyzubehör und Spielzeug. „Das Beste: Die Artikel sind nach Größen und Geschlecht vorsortiert. So können die Besucher zielgerichtet auf die Jagd nach Neuem für Frühling und Sommer gehen“, sagt Organisatorin Alexandra Keyling von MaMaSano. Bezahlt wird im Anschluss an den Kassen. Der Erlös geht als Spende an den Familienhilfeverein MaMaSano. „Wir freuen uns, dass unsere sortierte Börse so gut ankommt! Die Nachfrage nach den Verkäufernummern ist riesig,“ sagt Marlies Herrmann vom Vereinsvorstand. „Fast 5000 Teile warten auf neue Besitzer – da wird sicherlich jeder fündig.“ Herrmann bittet um Verständnis, dass Kinderwagen und große Taschen draußen bleiben müssen.