Tipp : Awo-Haus wird am Freitag zum Beat-Club der 60er Jahre

Awo-Haus wird am Freitag zum Beat-Club der 60er Jahre

Langenfeld Um 19 Uhr geht es am 28. Juni los.

(elm) Am Freitag, 19 Uhr, verwandelt sich die Begegnungsstätte im Siegfried-Dißmann-Haus, Solinger Straße 103, wieder in einen gediegenen Beatclub. Die „Firebirds“ lassen mit ihrem Sound die Zeit der 60er Jahre wieder aufleben. Sie spielen deutsche und internationale Oldies. Die fünf Musiker haben schon viel Bühnenerfahrung und treten in folgender Besetzung auf: Lee Diefenbach (Gitarre & Vocals), Wolfgang Seyffert (Gitarre & Vocals), Clemens Hüppe (Bass), Klaus Greller (Drums) und Jürgen Pulter (Keyboards).